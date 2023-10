FÊTE DE LA SAINT-HUBERT Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Catégories d’Évènement: Marne

FÊTE DE LA SAINT-HUBERT

Dimanche 29 octobre, 10h30

Abbaye de Trois-Fontaines

Entrée gratuite

Dimanche 29 octobre 2023

à Trois-Fontaines l’Abbaye. 10h30 : Messe de Saint-Hubert sonnée par le Rallye Trompes de Lorraine à l’église.

sonnée par le Rallye Trompes de Lorraine à l’église. 11h30 : Bénédiction des chiens de chasse et des chasseurs sur le parvis de l’église.

des chiens de chasse et des chasseurs sur le parvis de l’église. 15h : Concert du Rallye Trompes de Lorraine dans le parc de l’Abbaye. Entrée gratuite. Buvette & crêpes l’après-midi. Renseignements : Comité des Fêtes de Trois-Fontaines, 06 40 23 78 66. Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T10:30:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00

Abbaye de Trois-Fontaines
Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l'Abbaye
Trois-Fontaines-l'Abbaye
51340
Marne
Grand Est

