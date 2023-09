Cet évènement est passé Découvrez le parc de l’abbaye de Trois-Fontaines Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Catégories d’Évènement: Marne

Trois-Fontaines-l'Abbaye Découvrez le parc de l’abbaye de Trois-Fontaines Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye, 17 septembre 2023, Trois-Fontaines-l'Abbaye. Découvrez le parc de l’abbaye de Trois-Fontaines Dimanche 17 septembre, 15h30 Abbaye de Trois-Fontaines Libre participation – Boîte à dons Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine,Visite commentée Botanique & Historique du parc de l’abbaye de Trois-Fontaines le Dimanche 17 septembre à 15h30.

Découvrez les Trésors botaniques d’un lieu chargé d’Histoire.

(Libre participation – Boîte à dons)

Durée de la visite : environ 2h. Renseignements :

Association des Amis des Sites de Trois-Fontaines

abbayetroisfontaines@gmail.com Infos Pratiques :

Abbaye de Trois-Fontaines

Place du Château

51 340 TROIS-FONTAINES L’ABBAYE Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est [{« link »: « mailto:abbayetroisfontaines@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Aurélie Boileau Détails Catégories d’Évènement: Marne, Trois-Fontaines-l'Abbaye Autres Lieu Abbaye de Trois-Fontaines Adresse Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l'Abbaye Ville Trois-Fontaines-l'Abbaye Departement Marne Lieu Ville Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye latitude longitude 48.717448;4.949188

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trois-fontaines-l'abbaye/