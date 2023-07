Découvrez l’histoire du vélocipède Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye, 17 septembre 2023, Trois-Fontaines-l'Abbaye.

Découvrez l’histoire du vélocipède Dimanche 17 septembre, 14h00 Abbaye de Trois-Fontaines Tarifs : Adulte 3€ / Enfant 2€

Le musée vous fait découvrir l’histoire du vélocipède à pédales inventé en 1861 par Pierre Michaux, né à Bar-le-Duc, et retrace l’histoire de la petite reine à travers des modèles rares et anciens de vélocipèdes et autres bicycles.

De l’ancestrale draisienne à la bicyclette du facteur moderne, en passant par le fameux grand-bi, vivez une belle échappée en découvrant l’évolution de l’univers du cycle.

Découvrez une collection exceptionnelle : près de 200 vélos, des centaines d’objets insolites et accessoires d’époque, une riche collection d’affiches liées au cyclisme, le tout sur 200 m².

Abbaye de Trois-Fontaines Place du château, 51340 Trois-Fontaines-l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est 03 26 73 03 94 http://www.abbayedetroisfontaines.com/ https://www.facebook.com/Abbaye.de.TroisFontaines/ L’abbaye de Trois-Fontaines est une ancienne abbaye cistercienne, fondée en 1118, fille aînée de Clairvaux, remaniée au XVIIIe siècle. Les éléments de l’abbatiale qui subsistent témoignent de son importance, comme la nef voûtée d’ogives ou encore les collatéraux couverts de berceaux transversaux.

L’abbaye abrite également le Musée du Vélo. Entrée libre. Visite libre du parc de l’abbaye et des vestiges de l’abbatiale tous les jours de 10h à la tombée de la nuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Aurélie Boileau