Levez le voile sur les mystères d'une abbaye cistercienne

Dimanche 17 septembre, 14h00
Abbaye de Trois-Fontaines
Trois-Fontaines-l'Abbaye

Entrée gratuite – Pour plus de renseignements contactez l'Association des Amis des Sites de Trois-Fontaines, abbayetroisfontaines@gmail.com

Les enfants sont invités à participer à un jeu de piste : une façon ludique de lever le voile sur les mystères que cache l'abbaye.

Rendez-vous à partir de 14h, derniers départs à 16h30.

Abbaye de Trois-Fontaines
Place du château, 51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye
03 26 73 03 94
http://www.abbayedetroisfontaines.com/
https://www.facebook.com/Abbaye.de.TroisFontaines/

L'abbaye de Trois-Fontaines est une ancienne abbaye cistercienne, fondée en 1118, fille aînée de Clairvaux, remaniée au XVIIIe siècle. Les éléments de l'abbatiale qui subsistent témoignent de son importance, comme la nef voûtée d'ogives ou encore les collatéraux couverts de berceaux transversaux. L'abbaye abrite également le Musée du Vélo.

Entrée libre. Visite libre du parc de l'abbaye et des vestiges de l'abbatiale tous les jours de 10h à la tombée de la nuit.

