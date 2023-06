Atelier Broderie à l’aiguille Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Trois-Fontaines-l'Abbaye Catégories d’Évènement: Marne

Atelier Broderie à l'aiguille Dimanche 13 août, 14h00 Abbaye de Trois-Fontaines Tarif : 85€ Broderie à l'aiguille « Arbre de vie »

Initiation au point devant et au point arrière rebrodé avec pose de perles.

Public : Adultes et Enfants à partir de 7 ans. Date et horaire : Dimanche 13 août de 14h à 17h. Tarif : 85€ (avec kit fourni : tissu, fiche explicative, fils et perles). Lieu :

Abbaye de Trois-Fontaines,

Place du Château,

Abbaye de Trois-Fontaines,

Place du Château,

TROIS-FONTAINES L'ABBAYE. INSCRIPTIONS : par mail à l'adresse suivante atelier.waksu@gmail.com Nombre de participants limité à 5 personnes.

Détails Catégories d'Évènement: Marne, Trois-Fontaines-l'Abbaye Lieu Abbaye de Trois-Fontaines Adresse Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l'Abbaye Ville Trois-Fontaines-l'Abbaye Age min 7 Age max 99

