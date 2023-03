MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DE L’ ARTISANAT Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye Catégories d’Évènement: Marne

Trois-Fontaines-l'Abbaye

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DE L’ ARTISANAT Abbaye de Trois-Fontaines, 7 mai 2023, Trois-Fontaines-l'Abbaye. MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DE L’ ARTISANAT Dimanche 7 mai, 09h00 Abbaye de Trois-Fontaines Entrée gratuite MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX ET DE L’ ARTISANAT

Dimanche 7 mai 2023 de 9h à 18h à l’Abbaye de Trois-Fontaines.

Entrée Gratuite. Fruits & Légumes • Viandes • Fromages • Champagne • Bière • Chocolats • Miels • Plantes • Savons naturels • Maroquinerie • Décoration • Bijoux • etc.

Pensez à apporter votre cabas à provisions ! PLUS DE 50 EXPOSANTS PRODUCTEURS ET ARTISANS. ANIMATIONS. MINI-FERMES PÉDAGOGIQUES ET LEURS ANIMAUX. BALADES À PONEY. ANIMATION MUSICALE : TROMPES. VISITE GUIDÉE Botanique & Historique de l’abbaye à 15h30. MUSÉE DU VÉLO ouvert de 14h à 18h. Restauration sur place : FOOD TRUCK – Burgers réalisés avec des produits locaux. Renseignements : abbayetroisfontaines@gmail.com Infos pratiques :

Parc & Pavillons de l’Abbaye de Trois-Fontaines

51340 TROIS-FONTAINES L’ABBAYE Toutes les informations sur www.abbayedetroisfontaines.com Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est [{« link »: « mailto:abbayetroisfontaines@gmail.com »}, {« link »: « https://www.abbayedetroisfontaines.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T09:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

2023-05-07T09:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00 Association des Amis des Sites de Trois-Fontaines

Détails Catégories d’Évènement: Marne, Trois-Fontaines-l'Abbaye Autres Lieu Abbaye de Trois-Fontaines Adresse Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l'Abbaye Ville Trois-Fontaines-l'Abbaye Departement Marne Lieu Ville Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trois-fontaines-l'abbaye/

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DE L’ ARTISANAT Abbaye de Trois-Fontaines 2023-05-07 was last modified: by MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DE L’ ARTISANAT Abbaye de Trois-Fontaines Abbaye de Trois-Fontaines 7 mai 2023 Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye Trois-Fontaines-l'Abbaye

Trois-Fontaines-l'Abbaye Marne