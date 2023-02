Escapades : Randonnée accompagnée des Gouffres de Trois-Fontaines-l’Abbaye Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye Catégories d’Évènement: Marne

20 €/adulte – 5 €/ enfant à partir de 8 ans. Ne convient pas pour les – de 8 ans.

Randonnée accompagnée d'un guide nature au cœur des gouffres de Trois-Fontaines-l'Abbaye (environ 5 km). Sur réservation uniquement.

Prévoir chaussures de marche, imperméable, bouteille d’eau et répulsif .

Horaire et lieu de rdv : 14h sur le parking de l'Abbaye de Trois-Fontaines
Tarif : 20 € adulte, 5 € enfants (de 8 à 18 ans)
Cette sortie ne convient pas aux moins de 8 ans
Durée : 3h

Prévoir chaussures de marche, imperméable, bouteille d'eau et répulsif

et répulsif «

