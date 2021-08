Abbaye de Trois-Fontaines Médiathèque Romain Rolland, 18 septembre 2021, Saint-Dizier.

Médiathèque Romain Rolland, le samedi 18 septembre à 17:00

Dans le cadre de la Journée européenne du patrimoine et en partenariat avec le musée de Saint-Dizier, rencontre avec Pierre Le Gallo, dessinateur et Eric Guerre, poète. A 17h au musée : visite commentée et échange autour de quelques œuvres. Nombre de places limité. Sur réservation au 03.25.07.31.50 A 18h à la médiathèque : les artistes vous présentent leurs univers artistiques, à l’occasion d’une rencontre mêlant musique, image et texte. Tableaux et poésies se répandent et se nourrissent l’un l’autre. Suivi d’un échange avec le public. Cette rencontre se prolongera au travers d’une exposition des œuvres au musée de Saint-Dizier le dimanche 19 septembre. A partir de 12 ans

Sur réservation

Rencontre avec Pierre Le Gallo, dessinateur et Eric Guerre, poète

Médiathèque Romain Rolland 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne



2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:30:00