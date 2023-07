Découverte d’une des abbayes les plus énigmatiques de la Saintonge Abbaye de Trizay Trizay Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Trizay Découverte d’une des abbayes les plus énigmatiques de la Saintonge Abbaye de Trizay Trizay, 16 septembre 2023, Trizay. Découverte d’une des abbayes les plus énigmatiques de la Saintonge 16 et 17 septembre Abbaye de Trizay 9 € visite guidée. 5 € visite libre. 3 € enfant de 6 à 12 ans. Gratuit – 6 ans. Entrée libre. Durée visite guidée : 1h30. Venez découvrir l’abbaye de Trizay et son centre d’art contemporain, à travers une visite libre ou guidée, ainsi que son jardin d’inspiration médiévale. Venez découvrir l’histoire de ce lieu énigmatique fondé à la fin du XIe siècle ainsi que l’exposition temporaire du centre d’art contemporain que l’abbaye abrite en ses murs.

Dans le cadre de cette exposition intitulée « Des journées entières dans les arbres », les artistes Fabienne Houzé-Ricard, illustratrice-dessinatrice, et Christian Sorg, peintre, vous proposent un voyage au cœur de la fragilité du monde et de l’environnement.

Au cours de cette journée, vous pourrez visiter librement l’abbaye ou de manière guidée, avec un guide-conférencier, agréé par le ministère de la Culture. Visite guidée à samedi à 16h et dimanche à 15h et 17h. Pour les enfants, des parcours découverte ludiques sont inclus dans la visite pour visiter ce lieu énigmatique en s’amusant !

Lors de votre venue, vous aurez également la possibilité de découvrir le jardin d’inspiration médiévale avec des plantes du IXe au XIVe siècle. Abbaye de Trizay Esplanade de l’abbaye, 17250 Trizay Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 34 25 http://www.abbayedetrizay17.fr [{« link »: « http://www.abbayedetrizay17.fr/ »}] Ce prieuré, dédié à saint Jean l’Évangéliste, fut fondé à la fin du XIe siècle, début XIIe, et dépendait de l’abbaye de la Chaise-Dieu en Auvergne. Entièrement restauré dans les années 1990, c’est un des monuments les plus énigmatiques de la Saintonge. L’église, dont subsiste le chevet, est conçue sur un plan octogonal exceptionnel. À voir aussi : la salle capitulaire avec ses arcs polylobés et ses croisées d’ogives du XIIIe siècle, le cellier, le vaste réfectoire avec ses peintures murales et les dortoirs des moines ornés de fresques. L’abbaye accueille un centre d’art contemporain proposant toute l’année un dialogue permanent entre le monument roman et les artistes d’aujourd’hui. À 900 m, le parc floral de 2 hectares « Les Jardins de Compostelle », œuvre d’un architecte-paysagiste sur une inspiration hispano-mauresque, surplombe le lac du Bois Fleuri. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 Visite guidée abbaye parcours ludique ©Abbaye de Trizay Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Trizay Autres Lieu Abbaye de Trizay Adresse Esplanade de l'abbaye, 17250 Trizay Ville Trizay Departement Charente-Maritime Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Abbaye de Trizay Trizay

Abbaye de Trizay Trizay Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trizay/