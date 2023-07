Découverte des jardins thématiques Abbaye de Thiron-Gardais Thiron-Gardais, 16 septembre 2023, Thiron-Gardais.

Venez découvrir l’histoire de l’Abbaye de Thiron-Gardais, à travers les 4 hectares de jardins, profitez de la promenade contée ou du jeu des parfums pour éveiller vos sens. Et terminez la visite par la grange aux dîmes et sa terrasse pour vous désaltérer.

Abbaye de Thiron-Gardais 18 rue de l’Abbaye 28480 Thiron-Gardais Thiron-Gardais 28480 Saint-Denis-d’Authou Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 49 49 49 https://www.ledomainedelabbaye.net/ Le domaine de l’Abbaye de Thiron-Gardais regroupe les vestiges de l’abbaye construite par Bernard de Ponthieu, fondateur de l’ordre de Tiron au XIIe siècle. Le mobilier provient de l’ancienne église paroissiale de Gardais, sauf les stalles des moines (classées au titre des monuments historiques) et les stalles des élèves du collège qui forment le nouveau chœur.

Autour du vivier des moines, s’organisent dix jardins d’inspiration médiévale, dans un parc de 4 hectares. Aménagés en 2000, d’inspiration médiévale, les jardins présentent différents espaces : jardin potager, aromates, jardins de terre et de bruyères, tilleul remarquable planté en 1792, vivier des moines, terrasses fruitières, jardins des couleurs…

La grange aux dîmes, restaurée en 2006, est l’entrée des jardins de l’abbaye, le syndicat d’initiative du Perche Thironnais et un lieu d’exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@ Domaine de l’Abbaye