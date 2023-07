Journées Européennes du Patrimoine Abbaye de Sorde Sorde-l’Abbaye, 16 septembre 2023, Sorde-l'Abbaye.

Sorde-l’Abbaye,Landes

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’abbaye de Sorde, de l’Antiquité à nos jours. Déambulation libre. Ouvert de 10h30 à12h30 et 14h à 17h30..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Abbaye de Sorde

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of the European Heritage Days, discover Sorde Abbey, from Antiquity to the present day. Free wandering. Open from 10:30am to 12:30pm and from 2pm to 5:30pm.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la abadía de Sorde, desde la Antigüedad hasta nuestros días. Deambulación gratuita. Abierto de 10.30 a 12.30 h. y de 14.00 a 17.30 h.

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Abtei von Sorde von der Antike bis heute. Gehen Sie frei umher. Geöffnet von 10:30 bis 12:30 Uhr und 14 bis 17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans