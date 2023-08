Raconter son chemin de Saint-Jacques hier et aujourd’hui Abbaye de Sorde Sorde-l’Abbaye, 23 septembre 2023, Sorde-l'Abbaye.

Raconter son chemin de Saint-Jacques hier et aujourd’hui Samedi 23 septembre, 10h30 Abbaye de Sorde Entrée gratuite

Quand lʼhistorien dialogue avec les sciences de lʼinformation, la longue durée avec le présent immédiat et instantané …. que nous racontent le pèlerin dʼhier et le pèlerin dʼaujourdʼhui ? Le pèlerin 2.0 est il lʼhéritier et la copie du pèlerin médiéval ?

A travers les récits des uns ou les posts des autres sur les réseaux sociaux, il se dégage une image et des représentations du pèlerin et de son pèlerinage, des parentés dans les récits, des sensibilités aux autres, aux paysages, à lʼhistoire, au sacré… liées à chacune de leurs époques.

Conférence à deux voix : Adeline Rucquoi historienne et Christophe Alcantara professeur dʼUniversité en Sciences de lʼinformation et de la communication.

Evenement soutenu par le ministère de la Culture, dans le cadre du dispositif été culturel 2023

Coorganisé avec l’agence française des Chemins de Compostelle

Abbaye de Sorde 232, place de l’église 40300 Sorde-l’Abbaye Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 73 09 62 http://www.abbaye-sorde.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 73 09 62 »}] Au sud du Pays d’Orthe et Arrigans, à la croisée des Landes et du Pays Basque, se trouve le village de Sorde-l’Abbaye. Sa renommée tient principalement à son abbaye, édifiée au XIe siècle, au bord du gave d’Oloron. L’abbaye de Sorde est classée aux Monuments Historiques depuis 1994 et a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:30:00+02:00 – 2023-09-23T12:00:00+02:00

©ccpoa