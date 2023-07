Visite libre de l’abbaye, de l’Antiquité à nos jours Abbaye de Sorde Sorde-l’Abbaye Catégories d’Évènement: Landes

Sorde-l'Abbaye Visite libre de l’abbaye, de l’Antiquité à nos jours Abbaye de Sorde Sorde-l’Abbaye, 16 septembre 2023, Sorde-l'Abbaye. Visite libre de l’abbaye, de l’Antiquité à nos jours 16 et 17 septembre Abbaye de Sorde Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’histoire de ce site abbatial, de l’Antiquité à aujourd’hui, en visitant librement les vestiges de la villa gallo-romaine et ses mosaïques, les décors romans de l’église et les ruines monumentales des bâtiments monastiques, dont le cryptoportique vient d’être restauré. Cet ensemble souterrain remarquable a été édifié au XVIIIe siècle en bordure du gave d’Oloron. Dispositifs de médiation (panneaux explicatifs, expositions, bornes numériques interactives) et temps d’échange avec les guides permettront aux visiteurs de comprendre l’évolution de ce site au gré des découvertes archéologiques et des travaux de restauration. Abbaye de Sorde 232 place de l’église, 40300 Sorde-l’Abbaye Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 73 09 62 http://www.abbaye-sorde.fr Le village de Sorde-l’Abbaye, au sud des Landes, doit sa renommée à l’ancienne abbaye des moines bénédictins fondée au Moyen Âge. Édifiée au bord du gave d’Oloron, sur les ruines d’une villa antique pavée de mosaïques, elle a connu des évolutions successives et offre aujourd’hui l’image d’un ensemble monumental composite. L’abbaye de Sorde est classée au titre des Monuments historiques et elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©CCPOA Détails Catégories d’Évènement: Landes, Sorde-l'Abbaye Autres Lieu Abbaye de Sorde Adresse 232 place de l'église, 40300 Sorde-l'Abbaye Ville Sorde-l'Abbaye Departement Landes Lieu Ville Abbaye de Sorde Sorde-l'Abbaye

Abbaye de Sorde Sorde-l'Abbaye Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sorde-l'abbaye/