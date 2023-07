Concert « Orbel » Abbaye de Sorde Sorde-l’Abbaye, 9 août 2023, Sorde-l'Abbaye.

Trois ans après leur premier album navigant dans un océan de noirceur aux reflets métalliques, les quatre membres d’Orbel annoncent leur retour avec Lur Hezea. Les nouveaux titres esquissent encore des paysages crépusculaires mais les mélodies sont plus ouvertes et portées par des voix évoquant aussi bien la complainte que des conjurations d’un autre temps.

Petite restauration sur place à partir de 19h30

Repli dans la Grange aux dîmes en cas de mauvais temps

Evénement soutenu par le ministère de la Culture, dans le cadre du dispositif été culturel 2023

Abbaye de Sorde 232, place de l’église 40300 Sorde-l’Abbaye Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 73 09 62 http://www.abbaye-sorde.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 73 09 62 »}] Au sud du Pays d’Orthe et Arrigans, à la croisée des Landes et du Pays Basque, se trouve le village de Sorde-l’Abbaye. Sa renommée tient principalement à son abbaye, édifiée au XIe siècle, au bord du gave d’Oloron. L’abbaye de Sorde est classée aux Monuments Historiques depuis 1994 et a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

