Atelier céramique Abbaye de Sorde Sorde-l’Abbaye, 28 juillet 2023, Sorde-l'Abbaye.

Atelier céramique 28 – 30 juillet Abbaye de Sorde 12€, 6€, gratuit -18ans

Sous l’égide de Céline Broux, céramiste, découvrez les gestes et techniques de l’art céramique et expérimentez différents processus de création.

Matériel fourni.

Durée : 3 jours.

Dès 12 ans / Sur réservation.

Evénement soutenu par le ministère de la Culture, dans le cadre du dispositif été culturel 2023

Abbaye de Sorde 232, place de l’église 40300 Sorde-l’Abbaye Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 73 09 62 http://www.abbaye-sorde.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 73 09 62 »}] Au sud du Pays d’Orthe et Arrigans, à la croisée des Landes et du Pays Basque, se trouve le village de Sorde-l’Abbaye. Sa renommée tient principalement à son abbaye, édifiée au XIe siècle, au bord du gave d’Oloron. L’abbaye de Sorde est classée aux Monuments Historiques depuis 1994 et a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T10:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00

2023-07-30T10:00:00+02:00 – 2023-07-30T17:00:00+02:00

©Céline Broux