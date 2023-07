Spectacle « Les Histoires d’A Abbaye de Sorde Sorde-l’Abbaye, 17 juillet 2023, Sorde-l'Abbaye.

Spectacle « Les Histoires d’A Lundi 17 juillet, 21h00 Abbaye de Sorde Entrée gratuite (Billetterie solidaire Lacaze aux Sottises)

Seule en scène, une comédienne, accompagnée d’une multitude de têtes de marionnettes, donne vie tour à tour à ces personnages pour raconter autant d’histoires d’amour drôles et touchantes.

C’est un spectacle choral tout public qui raconte des têtes-à têtes et des rendez-vous ratés.

Avec la Cie Le liquidambar Marionnettes – Dès 8 ans

Coorganisé avec l’association Lacaze aux Sottises dans le cadre des Préambules

Petite restauration à partir de 19h30

Evénement soutenu par le ministère de la Culture, dans le cadre du dispositif été culturel 2023

Abbaye de Sorde 232, place de l’église 40300 Sorde-l’Abbaye Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 73 09 62 http://www.abbaye-sorde.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 73 09 62 »}] Au sud du Pays d’Orthe et Arrigans, à la croisée des Landes et du Pays Basque, se trouve le village de Sorde-l’Abbaye. Sa renommée tient principalement à son abbaye, édifiée au XIe siècle, au bord du gave d’Oloron. L’abbaye de Sorde est classée aux Monuments Historiques depuis 1994 et a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

©Lucie Nevers ; Le Liquidambar