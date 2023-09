Exposition « Il était une fois… à Sixt » Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval, 15 septembre 2023, Sixt-Fer-à-Cheval.

Découvrez l’histoire du village de Sixt-Fer-à-Cheval à travers les parcours de divers personnages emblématiques.

L'abbaye de Sixt est une abbaye de chanoines réguliers de la congrégation d'Abondance située à Sixt-Fer-à-Cheval, dans le département de la Haute-Savoie.

Fondée avant 1144, elle est fermée en 1792 à la suite de l’invasion française de la Savoie.

Seule une partie des bâtiments de l’ancienne abbaye subsiste aujourd’hui. L’église et son grenier, l’ancien bâtiment abbatial et le presbytère sont inscrits au titre des Monuments historiques par arrêté du 17 février 1997.

Depuis le début des années 2010, l’ancien site abbatial fait l’objet de recherches archéologiques et historiques.

L’abbaye a contribué à assurer dès le Moyen-âge une activité de pastoralisme dans un secteur de haute-montagne.

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@ Mairie de Sixt-Fer-à-Cheval