Exposition « Jean-Paul Philippe, poète de l’espace » Abbaye de Silvacane La Roque-d’Anthéron, 7 octobre 2023, La Roque-d'Anthéron.

La Roque-d’Anthéron,Bouches-du-Rhône

L’exposition de photographies est réalisée dans le cadre des 30 ans du Site transitoire crée à Asciano par Jean-Paul Philippe, auquel la sculpture « Résonances », créée en 2022 au parc des Adrechs, fait écho, sur l’itinéraire d’Iter.

2023-10-07 fin : 2023-10-31 . .

Abbaye de Silvacane

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The photographic exhibition is part of the 30th anniversary of the Site transitoire created in Asciano by Jean-Paul Philippe, to which the sculpture « Résonances », created in 2022 in the Parc des Adrechs, echoes, on the Iter route

La exposición fotográfica se inscribe en el 30º aniversario del lugar de transición creado en Asciano por Jean-Paul Philippe, al que la escultura « Résonances », realizada en 2022 en el Parc des Adrechs, hace eco en la ruta del Iter

Die Fotoausstellung findet im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des von Jean-Paul Philippe in Asciano geschaffenen Site transitoire statt, auf den die 2022 im Parc des Adrechs geschaffene Skulptur « Résonances » auf der Iter-Route verweist

