Concert du Festival de Quatuors à Cordes Abbaye de Silvacane La Roque-d'Anthéron Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron

Concert du Festival de Quatuors à Cordes Abbaye de Silvacane, 27 août 2023, La Roque-d'Anthéron. Concert de création avec l’Ensemble C’Barré.

2023-08-27 à 18:30:00 ; fin : 2023-08-27 . .

Abbaye de Silvacane RD 561

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Creation concert with the Ensemble C?Barre? Concierto de creación con el Ensemble C?Barre? Uraufführungskonzert mit dem Ensemble C?Barre? Mise à jour le 2023-03-02 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Autres Lieu Abbaye de Silvacane Adresse Abbaye de Silvacane RD 561 Ville La Roque-d'Anthéron Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Abbaye de Silvacane La Roque-d'Anthéron

Abbaye de Silvacane La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la roque-d'antheron/

Concert du Festival de Quatuors à Cordes Abbaye de Silvacane 2023-08-27 was last modified: by Concert du Festival de Quatuors à Cordes Abbaye de Silvacane Abbaye de Silvacane 27 août 2023 ABBAYE DE SILVACANE La Roque-d'Anthéron

La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône