Concert de l’Ensemble Café Zimmermann ABBAYE DE SILVACANE La Roque-d’Anthéron, 16 septembre 2023, La Roque-d'Anthéron.

Concert de l’Ensemble Café Zimmermann Samedi 16 septembre, 20h00 ABBAYE DE SILVACANE Droit d’entrée à l’Abbaye de Silvacane

« Cahier imaginaire avec Raphael »

Abbaye de Silvacane

Ce programme a pour principe celui de la playlist interprétée par les 4 musiciens de l’Ensemble ( clavecin, violon, violoncelle, traverso) et le célèbre ténor Raphael Höhn. Sont ainsi présentées des œuvres intimes composées par Jean Sébastien Bach à la fin des années 1740, dont le style baroque sera mis en perspective avec celui novateur de son fils Carl Philipp Emmanuel et de sa sonate en trio.

Durée : 1h15

Droit d’entrée de l’abbaye

ABBAYE DE SILVACANE Route Départementale 561 13640 La Roque d’Anthéron La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 50 41 69 http://www.abbaye-silvacane.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 50 41 69″}] Construite au XIIème siècle, l’abbaye de Silvacane est un pur témoin du rayonnement de l’ordre cistercien en Provence. Face aux contreforts du Lubéron, elle se découvre et surprend le visiteur par sa sobriété, mais elle l’invite également à la méditation. Rigoureuse et sereine, son architecture est un parfait accord avec la règle prônée par saint Benoît régissant le mode de vie de moins cisterciens. Depuis Avignon : N7 vers Pont Royal puis D561 vers la Roque d’Anthéron Depuis Marseille, Aix en Provence : Autoroute A51 vers Avignon puis N7 ensuite D561 vers la Roque d’Anthéron Coordonnées GPS : N 43° 42′ 58.7802″ – E 5° 19′ 46.5672 »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

@ville-laroquedantheron