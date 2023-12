Fête familiale de la Saint Nicolas à l’Abbaye de Septfontaines ! Abbaye de Septfontaines Andelot-Blancheville Catégories d’Évènement: Andelot-Blancheville

Haute-Marne Fête familiale de la Saint Nicolas à l’Abbaye de Septfontaines ! Abbaye de Septfontaines Andelot-Blancheville, 9 décembre 2023, Andelot-Blancheville. Fête familiale de la Saint Nicolas à l’Abbaye de Septfontaines ! Samedi 9 décembre, 10h30 Abbaye de Septfontaines Entrée libre En partenariat avec l’Ecole d’Autrefois, l’Association des Amis de l’Abbaye vous accueille pour une matinée familiale autour d’animations pour les petits : dessin animé ancien, chants de Saint Nicolas, coloriage et… la venue de Saint Nicolas en personne, bien sûr ! Pour les grands, découverte de la Bière de Noël de la Brasserie de Bettaincourt. Inscriptions avant le mercredi 6 décembre ! Déjeuner de saison à la buvette, sur réservation. Entrée gratuite :)

Animations en intérieur (prévoir néanmoins des vêtements chauds). Abbaye de Septfontaines 6 route de l’abbaye de Septfontaines 52700 Andelot Blancheville Andelot-Blancheville 52700 Blancheville Haute-Marne Grand Est 0325013419 https://www.septfontaines.fr/ [{« type »: « email », « value »: « info@septfontaines.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0670081541 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

