Visite guidée de l’Abbaye de Septfontaines & dégustation de vins d’église espagnols Dimanche 17 septembre, 10h00 Abbaye de Septfontaines Visite 6 euros; Dégustation commentée 9 euros

La visite sera suivie d’une dégustation de vins d’église espagnols, vins doux remarquables qui inviteront à prolonger le moment et à profiter de la buvette et du patio de l’abbaye. Venez en famille ou entre amis et profitez d’instants mémorables dans un cadre exceptionnel !

Abbaye de Septfontaines 6 route de l’abbaye de Septfontaines 52700 Andelot Blancheville Andelot-Blancheville 52700 Blancheville Haute-Marne Grand Est 0325013419 https://www.septfontaines.fr/ [{« type »: « email », « value »: « info@septfontaines.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0670081541 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

