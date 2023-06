Soirée latino à l’Abbaye de Septfontaines Abbaye de Septfontaines Andelot-Blancheville, 24 juin 2023, Andelot-Blancheville.

Soirée latino à l’Abbaye de Septfontaines Samedi 24 juin, 20h00 Abbaye de Septfontaines Entrée libre

Quoi de mieux pour fêter l’arrivée de l’été qu’une soirée relax dans un cadre unique et qu’une musique qui fait voyager, danser et qui met de bonne humeur?

Entrée libre & buvette.

Possibilité nuitée sur place (rsvp info@septfontaines.fr).

Haut-marnaises, haut-marnais et amateurs de bonne musique, tout simplement: VENEZ NOMBREUX!!✨✨✨

Abbaye de Septfontaines 6 route de l’abbaye de Septfontaines 52700 Andelot Blancheville Andelot-Blancheville 52700 Blancheville Haute-Marne Grand Est 0325013419 https://www.septfontaines.fr/ [{« type »: « email », « value »: « info@septfontaines.fr »}] [{« link »: « mailto:info@septfontaines.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

danse musique

