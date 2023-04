Récital de clavecin à l’Abbaye de Septfontaines Abbaye de Septfontaines, 3 juin 2023, Andelot-Blancheville.

Récital de clavecin à l’Abbaye de Septfontaines Samedi 3 juin, 14h00 Abbaye de Septfontaines 15 euros

Mario Raskin, claveciniste franco-argentin, s’installe à l’Abbaye de Septfontaines à l’occasion des Rdv au Jardin 2023.

Dans son programme de récital, il nous propose une balade musicale à travers les sons des oiseaux qui habitent nos jardins, tels que les décrit François Couperin dans des pièces comme « Le rossignol en amour », « La linotte effarouchée » et « Les fauvettes plaintives », ou encore « Le rappel des oiseaux » de Rameau, entre autres. Le programme sera complété avec des oeuvres d’autres compositeurs majeurs du XVIIIème siècle, tels que Bach, Haendel, Scarlatti et Sebastian de Albero dont Mario Raskin vient d’enregistrer l’intégrale du cycle « 30 sonatas para clavicordio »-« 30 sonates pour clavecin ». Un Rdv musical festif où les pièces joyeuses s’alterneront avec des oeuvres plus méditatives et mélancoliques.

Buvette et petite restauration sur place.

A l’Abbaye de Septfontaines, la journée du 3 juin sera ponctuée de diverses activités, accessibles soit séparément soit en formule.

Abbaye de Septfontaines Abbaye de Septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville, Haute-Marne, Grand Est Andelot-Blancheville 52700 Haute-Marne Grand Est 03 25 01 34 19 http://www.septfontaines.fr [{« type »: « email », « value »: « info@septfontaines.fr »}] Cet ancien domaine ecclésiastique de l’ordre prémontré conserve la majeure partie de ses bâtiments conventuels reconstruits au XVIIIe s. La cour d’honneur, dont l’ordonnancement régulier est souligné d’une fine bordure de buis, est ornée en son centre d’une fontaine XIXe s. dont les eaux jaillissantes éclaboussent allègrement le bassin. La sobriété des façades s’adoucit de bouquets de roses anciennes. A l’arrière et sur le côté de l’aile principale, une pièce d’eau avec son île et son petit pont romantique se déverse par une cascade de rocaille dans le ruisseau qui traverse la propriété. Dans les recoins secrets de l’ancien parc, redevenu une vaste prairie, se cachent quelques statues et rocailles moussues. Parking devant l’abbaye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

©Abbaye de Septfontaines