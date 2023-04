Visite commentée du parc de l’Abbaye de Septfontaines & animation autour de l’élaboration d’une eau florale Abbaye de Septfontaines, 3 juin 2023, Andelot-Blancheville.

Visite commentée du parc de l’Abbaye de Septfontaines & animation autour de l’élaboration d’une eau florale Samedi 3 juin, 10h00 Abbaye de Septfontaines 12 euros

L’Abbaye de Septfontaines ouvre ses portes pour une visite commentée qui vous mènera du portail monumental à l’ancienne chapelle, puis vers la cour d’honneur et invitera votre imaginaire à se projeter dans les différentes configurations que connut le parc de l’abbaye à travers les différentes époques qu’elle a traversées.

La visite sera suivie d’une animation autour de l’élaboration d’une eau florale, par Sarah Bernhard-Papin de la savonnerie haut-marnaise Gabrasrosa, qui vous expliquera comment obtenir l’eau florale et vous contera ses possibles utilisations. Là où le doux « glouglou » de l’alambic rencontre les senteurs du jardin naît l’hydrolat, eau aromatique obtenue après distillation de fleurs ou feuilles et aux multiples vertus et utilisations… Le résultat de la distillation pourra être recueilli durant l’heure du déjeuner. Les participants sont invités à emmener un petit contenant qui leur permettra de repartir avec l’hydrolat.

Buvette et petite restauration sur place.

A l’Abbaye de Septfontaines, la journée du 3 juin sera ponctuée de diverses activités, accessibles soit séparément soit en formule.

Abbaye de Septfontaines Abbaye de Septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville, Haute-Marne, Grand Est Andelot-Blancheville 52700 Haute-Marne Grand Est 03 25 01 34 19 http://www.septfontaines.fr [{« type »: « email », « value »: « info@septfontaines.fr »}] Cet ancien domaine ecclésiastique de l’ordre prémontré conserve la majeure partie de ses bâtiments conventuels reconstruits au XVIIIe s. La cour d’honneur, dont l’ordonnancement régulier est souligné d’une fine bordure de buis, est ornée en son centre d’une fontaine XIXe s. dont les eaux jaillissantes éclaboussent allègrement le bassin. La sobriété des façades s’adoucit de bouquets de roses anciennes. A l’arrière et sur le côté de l’aile principale, une pièce d’eau avec son île et son petit pont romantique se déverse par une cascade de rocaille dans le ruisseau qui traverse la propriété. Dans les recoins secrets de l’ancien parc, redevenu une vaste prairie, se cachent quelques statues et rocailles moussues. Parking devant l’abbaye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

©Abbaye de Septfontaines