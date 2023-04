Foire aux petits crus vosgiens abbaye de Senones, 21 mai 2023, Senones.

Depuis 37 ans, la foire aux petits crus vosgiens anime Senones Petite Cité de caractère® ancienne capitale de la Principauté de Salm. Toute la journée, dans le cloitre de l’abbaye, les producteurs font découvrir leur savoir-faire : ils font gouter (avec modération) et vendent leurs boissons fermentées élaborées avec les fruits et les fleurs récoltés dans leurs jardins, potagers ou dans la campagne vosgienne. Vers 11h30 la Confrérie des Petits Crus des Vosges décerne des prix aux meilleurs crus de l’année.

Foire commerciale, vide grenier sur la place et marché des artistes dans le parc de l’abbaye viendront aussi rythmer la journée.

abbaye de Senones place dom Calmet 88210 Senones Senones 88210 Vosges Grand Est 33(3)29579143 https://www.senones.fr/ L’abbaye est l’écrin de diverses manifestations senonaises. Ses murs du XVIIIème siècle accueillent tout aussi bien la foire aux petits crus vosgiens que le marché des artistes, le marché de Noël , des artisans, la fête foraine et aussi des concerts et des spectacles. en centre ville, stationnement et parking à proximitéet parcourue par une voie verte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T08:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00

©Sylvie Thomas