Marché de Noël à l’Abbaye de Sainte-Croix Abbaye de Sainte Croix Salon-de-Provence, 2 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Sautez de chez vous ce 2 décembre Salon-de-Provence fait vivre Noël grâce à son marché spécialement conçu pour les enfants !. Enfants

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Abbaye de Sainte Croix D16

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jump out of your house this December 2 Salon-de-Provence brings Christmas to life with a market specially designed for children!

Salga de casa el 2 de diciembre Salon-de-Provence da vida a la Navidad con un mercado especialmente diseñado para los niños

Springen Sie am 2. Dezember von zu Hause ab Salon-de-Provence lässt Weihnachten mit einem speziell für Kinder konzipierten Markt lebendig werden!

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence