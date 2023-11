Le Noël de l’Abbaye Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan, 9 décembre 2023, Saint-Sever-de-Rustan.

Le Noël de l’Abbaye 9 et 10 décembre Abbaye de Saint Sever de Rustan Entrée libre dans l’abbaye, visites guidées payantes : 4 € / adultes, 3 € / moins de 15 ans, gratuit / moins de 10 ans.

Weekend de Noël à l’Abbaye

Lien vers l’évènement

« Rejoignez-nous les 9 et 10 décembre à l’Abbaye de Saint Sever de Rustan pour une expérience magique de Noël ! Découvrez les créateurs locaux, visitez l’abbaye aux chandelles, et trouvez des trésors artisanaux dans notre boutique éphémère. Un événement inoubliable ! »

Lieu : Abbaye, place d’Espagne, 65140 Saint Sever de Rustan

Dates : 9 et 10 décembre 2023, de 14h00 à 20h00.

Au programme :

️ Une boutique éphémère de créateurs du territoire.

⛪ Un accès libre au cloître, l’abbaye sera ouverte à tous.

☕ Une buvette avec boissons chaudes, crêpes et coin boutique proposés par le Bistro de l’Arros.

‍♀️ Des visites guidées à l’abbaye à 15h30, 17h00 et ️ visites aux chandelles à 18h30.

Informations et réservations (recommandées pour les visites) au 06.33.24.21.33 ou abbaye.sever@gmail.com.

Soutenu par le Département des Hautes-Pyrénées et la Communauté de Communes Adour-Madiran.

Abbaye de Saint Sever de Rustan place d’Espagne 65140 Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06.33.24.21.33 »}, {« type »: « email », « value »: « abbaye.sever@gmail.com »}] [{« link »: « https://fb.me/e/1EnhvmVlC »}, {« link »: « mailto:abbaye.sever@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:00:00+01:00

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T20:00:00+01:00

noël week-end