Cinéma plein air sous les étoiles de l’Abbaye Mardi 22 août, 21h30 Abbaye de Saint Sever de Rustan 4€

A l’affiche – « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan »

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Pour votre confort, n’oubliez pas d’apporter un coussin sur lequel vous asseoir.

A 21h30

Tarif : 4€

Abbaye de Saint Sever de Rustan place d'Espagne 65140 Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie

2023-08-22T21:30:00+02:00 – 2023-08-22T23:00:00+02:00

