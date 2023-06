Jazz au cloître Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan, 5 août 2023, Saint-Sever-de-Rustan.

Jazz au cloître Samedi 5 août, 19h00 Abbaye de Saint Sever de Rustan Repas-concert : 30€ – concert seul : 15€

Un repas sera servi dans la cour du cloître éclairé par les lampions de 2 grands chapiteaux.

Au menu, Swing et New Orléans, pour faire vibrer les vieux murs de l’Abbaye.

Les « Monkey Swing », un trio rythmé et décapant débutera la 1ère partie de la soirée à partir de 19h30

Puis, « Cocktail’s Jazz band », une bande de 7 joyeux drilles, avec des mises en scène humoristiques prolongera le concert.

Et pour continuer le plaisir et danser, le fameux « bœuf » attendu par tous les musiciens, car amateurs et professionnels joueront ensemble selon les codes de l’improvisation et du partage musical.

Une bien belle soirée en perspective, à ne pas manquer, à condition que l’on s’inscrive !

A 19h30

Réservation obligatoire car les places sont limitées au 06 61 26 45 31

Tarifs : Repas-concert : 30€ – concert seul : 15€

En cas de pluie, un repli est prévu à la salle des fêtes, uniquement pour les personnes inscrites au repas

Abbaye de Saint Sever de Rustan place d'Espagne 65140 Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie

