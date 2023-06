Albiciacum, pour que l’on n’oublie jamais Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan, 28 juillet 2023, Saint-Sever-de-Rustan.

Albiciacum, pour que l’on n’oublie jamais 28 – 31 juillet Abbaye de Saint Sever de Rustan

Albicia, l’âme de l’abbaye, rencontre deux jeunes enfants des années 1940 et va leur faire traverser le temps, de l’époque Gallo-romaine à l’après Guerres, au fil d’une bande son envoûtante.

Des cavaliers, des véhicules d’époque, des bœufs et toutes sortes d’animaux jalonnent les scènes sous les yeux émerveillés des spectateurs. Des décors grandioses, du mapping vidéo sur la façade de l’abbaye, des costumes authentiques : tout est réuni pour emporter petits et grands dans ce voyage intemporel.

Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 juillet

Tous publics

A 22h – Durée : 1h45

Renseignements au 06 95 80 25 64 ou contact@albiciacum.com

Tarifs & réservations : www.albiciacum.com/billetterie

Abbaye de Saint Sever de Rustan place d'Espagne 65140 Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie

