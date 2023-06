Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Le Quatuor Pleyel en concert à l’Abbaye Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Sever-de-Rustan Le Quatuor Pleyel en concert à l’Abbaye Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan, 28 juillet 2023, Saint-Sever-de-Rustan. Le Quatuor Pleyel en concert à l’Abbaye Vendredi 28 juillet, 18h00 Abbaye de Saint Sever de Rustan Participation libre Le quatuor s’est spécialisé dans l’interprétation du répertoire baroque et classique sur instruments historiques. Composition du Quatuor Pleyel :

– Andrée Mitermite et Bernadette Charbonnier – violons

– Céline Cavagnac – alto

– Susan Edward – violoncelle Participation libre

Rendez-vous le vendredi 28 juillet à 18h dans l’église abbatiale de Saint-Sever-de-Rustan

Renseignements au 06 61 26 45 31 Abbaye de Saint Sever de Rustan place d’Espagne 65140 Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T19:30:00+02:00

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T19:30:00+02:00 Quatuor Pleyel Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Sever-de-Rustan Autres Lieu Abbaye de Saint Sever de Rustan Adresse place d'Espagne 65140 Saint Sever de Rustan Ville Saint-Sever-de-Rustan Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan

Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sever-de-rustan/

Le Quatuor Pleyel en concert à l’Abbaye Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan 2023-07-28 was last modified: by Le Quatuor Pleyel en concert à l’Abbaye Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan 28 juillet 2023