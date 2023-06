Marché des potiers Pyrène & Terre Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Sever-de-Rustan Marché des potiers Pyrène & Terre Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan, 8 juillet 2023, Saint-Sever-de-Rustan. Marché des potiers Pyrène & Terre 8 et 9 juillet Abbaye de Saint Sever de Rustan Gratuit Au programme sont prévues des animations gratuites : atelier de modelage, initiation au tournage ludique avec le pédalaterre. Vous pourrez également laisser votre créativité s’exprimer librement avec l’atelier d’émaillage et cuisson RAKU (payant). Le Bistrot de l’Arros assurera la restauration sur place tout au long du week-end avec des propositions variées et une buvette. Réservation souhaitable au 05 81 75 68 11. Convivialité, pédagogie, initiation, partage seront les maîtres-mots de ces journées d’artisanat d’Art consacrées à la poterie. Abbaye de Saint Sever de Rustan place d’Espagne 65140 Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

