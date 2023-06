Plumes et pinceaux Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Sever-de-Rustan Plumes et pinceaux Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan, 1 juillet 2023, Saint-Sever-de-Rustan. Plumes et pinceaux 1 et 2 juillet Abbaye de Saint Sever de Rustan Gratuit Samedi 1er juillet et dimanche 2 juillet 2023, l’Abbaye offrira dans ses locaux, un large éventail de propositions autour de l’illustration et de l’écrit. TOUT AU LONG DU WEEK-END : Une exposition de peintures et sculptures qui mêle écrit et couleur ;

Une rétrospective des écrits du Moyen Age à nos jours, présenté sous vitrine par les Archives Dé-partementales des Hautes-Pyrénées.

Un espace où seront présentées « les écritures du monde » (Russe, Chinois, Arabe, etc. et l’écriture du patrimoine local : le Gascon)

Un décor théâtralisé autour de l’apprentissage de l’écriture en 1940.

Un espace « dédicace de livres », poésie, illustration, livre jeunesse, animé par leurs auteurs et au-trices.

Un espace des éditions de la Margeride.

Une exposition d’art graphique ; calligraphie, icônes, reliure, et plumes, encriers, calames, pinceaux, fusains, etc.

Un espace dédié à la langue Gasconne avec des textes poétiques.

Un espace atelier écriture pour enfants.

Un coin lecture et des contes dits par l’association « conte-moi une histoire », en partenariat avec la bibliothèque de Vic Bigorre.

Conférences sur le livre d’artiste. SAMEDI 1 ER JUILLET : « La nuit des écrits »

De 22h00 à 4h00 du matin le dimanche, sorte de marathon de l’écrit, 6h d’écriture nocturne sur un sujet dévoilé par un jury, 10 minutes avant le départ de l’animation. Eclairé à la bougie ou par lampe de chevet, sur table individuelle, chacun pourra s’exprimer dans la quiétude et la pénombre de l’Abbaye en cette première nuit de juillet.

Les écrits seront remis impérativement avant 4h le dimanche matin.

Le règlement de la « nuit des écrits » sera donné lors des inscriptions.

Poésie, nouvelle, écriture romancée, illustration, toute forme d’écriture est acceptée, ainsi que l’écriture gasconne DIMANCHE 2 JUILLET : A partir de 9h : lecture des manuscrits par le jury pour décerner des prix.

: Performances d’artistes plumes et pinceaux, écritures et peintures « in live »

Conférences

Contes pour enfants

17h30 : Remise des prix de « la nuit des écrits » par le jury :

Prix de la « nueit esclairada » pour les écrits gascons.

Clôture de « plumes et pinceaux » avec le verre de l’amitié, offert à tous les participants, peintres, écrivains, bénévoles, public. Entrée gratuite – à partir de 10h

Participation à la nuit des écrits sur inscription avant le vendredi 23 juin

Renseignements et inscriptions au 06 84 39 73 21 Abbaye de Saint Sever de Rustan place d'Espagne 65140 Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:50:00+02:00

