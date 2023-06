Paroles de femmes gasconnes : des mots, des poèmes et des chants Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Paroles de femmes gasconnes : des mots, des poèmes et des chants Dimanche 25 juin, 15h00 Abbaye de Saint Sever de Rustan Tarif plein 8€ – Tarif réduit 6€ Vous découvrirez les différentes pièces de l'Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan sous forme de déambulation poétique avec des haltes contées ou chantées. Programme :

– 15h : accueil des participants

– De 15h15 à 17h15 : déambulation poétique avec Paulina Kamakine au cœur de l’A bbaye, lectures de poèmes et chants laisseront par moment la parole à Nadèta Carita qui nous transmettra des contes et légendes en langue gasconne.

– A 17h15 : La balade se terminera au sein de la cour du cloître, ou de l’église abbatiale selon les con-ditions météo, par un concert du trio de Marilis Orionaa Tarif plein 8€ – Tarif réduit 6€

