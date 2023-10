Mise en lumière extérieure de l’abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin, 26 décembre 2023, Saint-Savin.

Saint-Savin,Vienne

L’Abbaye fête en 2023 la 40è année de son inscription à l’Unesco. Venez fêter cet anniversaire à l’occasion d’une mise en lumière gratuite !.

2023-12-26 fin : 2023-12-26 20:00:00. .

Abbaye de Saint-Savin Place de la libération

Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine



In 2023, the Abbey celebrates the 40th year of its Unesco listing. Come and celebrate this anniversary with a free light show!

En 2023, la Abadía celebra el 40 aniversario de su inscripción en la lista de la Unesco. Venga a celebrar este aniversario con un espectáculo de luz gratuito

Die Abtei feiert 2023 das 40. Jahr ihrer Aufnahme in die UNESCO-Liste. Feiern Sie dieses Jubiläum mit einer kostenlosen Lichtinstallation!

