Les curieux mercredis de l'Abbaye ! – ateliers grands publics
Abbaye de Saint-Savin
Saint-Savin

Saint-Savin Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-05-10 15:00:00

fin : 2023-05-10 16:00:00

Tous les mercredis à 15h, l’abbaye de Saint-Savin te mets au défi ! Sciences, nature, mathématiques… seras-tu assez audacieux ?

Chaque mercedi de l’année à 15h, viens t’amuser à défier les sciences et à explorer le monde ! Au programme, biologie, physique et chimie, nature, mathématiques et bien plus encore !

Détails de notre programmation sur notre site internet, rubrique AGENDA

Abbaye de Saint-Savin Place de la libération

Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-10 par ACAP