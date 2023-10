Mise en lumière extérieure de l’abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’Évènement: Saint-Savin

Vienne Mise en lumière extérieure de l’abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin, 26 décembre 2023, Saint-Savin. Mise en lumière extérieure de l’abbaye de Saint-Savin 26 – 29 décembre Abbaye de Saint-Savin gratuit Pour terminer son année anniversaire, l’abbaye de Saint-Savin vous donne rendez-vous du 26 au 29/12 pour un spectacle son et lumière inoubliable ! Durant 30 minutes, le spectacle embarquez dans l’histoire de l’Abbaye et de son inscription à l’Unesco. Des animations vous attendent aussi sur la place. Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 84 30 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T18:00:00+01:00 – 2023-12-26T20:00:00+01:00

2023-12-29T18:00:00+01:00 – 2023-12-29T20:00:00+01:00 nuit spectacle M PLANES pour momentum productions Détails Catégories d’Évènement: Saint-Savin, Vienne Autres Lieu Abbaye de Saint-Savin Adresse Place de la libération 86310 Saint-Savin Ville Saint-Savin Departement Vienne Lieu Ville Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin latitude longitude 46.564223;0.86445

Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-savin/