Venez découvrir cette abbaye ! 16 et 17 septembre Abbaye de Saint-Roman de l’Aiguille Gratuit jusqu’à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (sur justificatif à présenter à l’accueil) et habitants de la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence (justifiant individuellement de leur domicile). 3 € pour les plus de 18 ans.

L’abbaye de Saint-Roman est ouverte toute l’année. L’esprit des Journées du Patrimoine est l’ouverture et l’animation exceptionnelle de sites et de monuments d’ordinaire inaccessibles au public. Le programme complet peut être trouvé auprès l’Office de Tourisme de Beaucaire.

Abbaye de Saint-Roman de l’Aiguille Chemin de l’abbaye de Saint-Roman, 30300 Beaucaire Beaucaire 30300 Mas de la Marquette Gard Occitanie L’abbaye de Saint-Roman est une ancienne abbaye troglodytique située sur le territoire de la commune de Beaucaire, dans le département du Gard, en France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

