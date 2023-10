Festival de musique « Quoi de neuf Mr Sac? » Abbaye de Saint-Riquier Saint-Riquier, 6 juillet 2019, Saint-Riquier.

Matin : Table ronde « Les ensembles d’instruments à vent au 21ème siècle, amateurs, professionnels, répertoire, image, publics… »

Journée : Concerts « kiosques » aux alentours de Saint-Riquier (Saint-Valéry, AIlly-le-Haut-Clocher…) et animation du « village festival » avec les harmonies de Roye, Epehy, Villers-Bocage et Amadeus de Boves.

Après-midi : restitution du conte Machu Picchu dans l’abbatiale par le conservatoire d’Abbeville, ses partenaires et les harmonies d’Abbeville et de Cayeux-sur-Mer.

Soir : concert Eldorado et anniversaire Berlioz (direction : Thierry Deleruyelle, Gilles Czwarkovsky et Hervé Brisse) avec les harmonies d’Epehy (80) et l’orchestre VOltige, solistes : Jean-Philippe Navrez, trombone (soliste à l’Orchestre National de France), Dana Ciocarlie, piano.

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Somme, La Lettre du Musicien, CMF Hauts-de-France.

Coproduction : association « Au-delà des idées ».

Abbaye de Saint-Riquier 80135 Saint-Riquier Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France

