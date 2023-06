Visite guidée de l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-en-Auge, 16 septembre 2023, Saint-Pierre-en-Auge.

Visite guidée de l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives 16 et 17 septembre Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives

Cette visite sera l’opportunité de découvrir l’abbaye dans son ensemble.

Il s’agit d’un des ensembles monastiques le plus complets de Normandie. Nous accéderons à l’église abbatiale et ses trésors, le cloître, la salle capitulaire et surtout, l’ancienne aumonerie récemment réhabilitée et habituellement non accessible.

Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives Cour du Cloître, Rue Saint-Benoit, Saint-Pierre-sur-Dives, 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge 14170 Saint-Pierre-sur-Dives Calvados Normandie 02 31 20 97 90 http://www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr Abbaye bénédictine fondée en 1067 par la comtesse Lesceline, grande-tante de Guillaume le Conquérant. Elle est l’une des dernières abbayes complètes en Normandie avec son église abbatiale et ses bâtiments conventuels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00