Découvertes thématiques autour du Moyen Âge Abbaye de Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École Découvertes thématiques autour du Moyen Âge Abbaye de Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École, 16 septembre 2023, Saint-Maixent-l'École. Découvertes thématiques autour du Moyen Âge Samedi 16 septembre, 14h30 Abbaye de Saint-Maixent-l’École Gratuit. Entrée libre. Découverte du Moyen Âge à travers trois salles thématiques :

– écrire et dessiner au Moyen Âge,

– se nourrir au Moyen Âge,

– l’art du vitrail au Moyen Âge.

Dans chaque salle, un animateur vous présentera son sujet et répondra à vos questions. Abbaye de Saint-Maixent-l’École Rue de l’abbaye, 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 79400 La Cognasse Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Ouverte au public, l’abbaye renferme de nombreux trésors, parmi lesquels se trouvent plusieurs objets mobiliers remarquables tels que des tables en pierre, une cuve baptismale monolithique à seize lobes et un bénitier roman. Dans l’église, vous pourrez également admirer le magnifique jubé du XVIIe siècle qui entourait le chœur des moines. Certains éléments de ce jubé sont réutilisés de différentes manières, comme les boiseries sculptées, le confessionnal, la chaire et la porte classique (qui est actuellement la porte d’entrée de la sacristie) ainsi que les stalles. La crypte, quant à elle, abrite les sarcophages datant des VIe et VIIe siècles de Maixent et Léger. Enfin, vous aurez l’occasion de découvrir les toiles qui ornent les murs de l’abbaye, dont certaines sont classées au titre des Monuments historiques. Aujourd’hui, le cloître et la salle capitulaire sont utilisés pour des expositions et des événements culturels. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ©Ville de Saint-Maixent-l’Ecole Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Abbaye de Saint-Maixent-l'École Adresse Rue de l'abbaye, 79400 Saint-Maixent-l'École Ville Saint-Maixent-l'École Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Abbaye de Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École

Abbaye de Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maixent-l'ecole/

Découvertes thématiques autour du Moyen Âge Abbaye de Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 2023-09-16 was last modified: by Découvertes thématiques autour du Moyen Âge Abbaye de Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École Abbaye de Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École 16 septembre 2023