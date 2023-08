Visite guidée des jardins du logis abbatial Abbaye de Saint Georges sur Loire Saint-Georges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saint-Georges-sur-Loire Visite guidée des jardins du logis abbatial Abbaye de Saint Georges sur Loire Saint-Georges-sur-Loire, 16 septembre 2023, Saint-Georges-sur-Loire. Visite guidée des jardins du logis abbatial 16 et 17 septembre Abbaye de Saint Georges sur Loire Le palais abbatial construit au XVIIème est aujourd’hui une propriété privée. Les portes de ses jardins vous sont ouvertes à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Abbaye de Saint Georges sur Loire place de l’hotel de ville 49170 Saint Georges sur Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 72 14 80 https://www.saint-georges-sur-loire.fr/ https://www.facebook.com/saintgeorgesurloire/ Monument historique, l’abbaye abrite aujourd’hui l’hôtel de ville. Son escalier central est tout à fait remarquable. Contigü, le réfectoire des Moines conserve des traces de peintures du XIIème siècle. La palais abbatial situé à proximité est une propriété privée. Parkings, arrêt de car Aléop lignes 410 et 422 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 Mairie de Saint Georges sur Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saint-Georges-sur-Loire Autres Lieu Abbaye de Saint Georges sur Loire Adresse place de l'hotel de ville 49170 Saint Georges sur Loire Ville Saint-Georges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Abbaye de Saint Georges sur Loire Saint-Georges-sur-Loire latitude longitude 47.408359;-0.761291

Abbaye de Saint Georges sur Loire Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-georges-sur-loire/