Franchir la Loire : entre les nouveaux usages et la préservation du patrimoine, quels enjeux pour les ponts de Loire Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, 14 octobre 2022, Mauges-sur-Loire.

Franchir la Loire : entre les nouveaux usages et la préservation du patrimoine, quels enjeux pour les ponts de Loire Vendredi 14 octobre, 14h00 Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil

Les ponts constituent un motif emblématique du paysage exceptionnel du Val de Loire, reconnu au niveau international. Dans le but de mieux connaître, préserver et mettre en valeur ce patrimoine remarquable, la DRAC des Pays de la Loire et la Mission Val de Loire ont créé l’émission « Franchir la Loire », disponible en podcast. Faisant suite aux quatre épisodes diffusés en 2021, cette table ronde invite à réfléchir aux enjeux de préservation des ponts de Loire : commet faire converger protection du patrimoine et nouveaux enjeux liés au développement des territoires et aux nouvelles mobilités ? Programme

Animation : Guillaume Mézières, journaliste

14 h 00 – Ouverture de la table ronde

14 h 15 – Restitution des deux études typologiques des ponts de Loire

• Étude typologique menée par la conservation départementale du patrimoine

• Étude typologique réalisée par l’agence Paume

15 h 00 – Table ronde / Discussion

Entre patrimoine et modernité : comment faire converger protection du patrimoine et nouveaux enjeux liés au développement des territoires et aux nouvelles mobilités ?

Quelle méthode pour emporter cet enjeu ?

16 h 00 – Visite guidée de l’exposition « Franchir la Loire »

Le pont, sujet photographique et point d’observation du paysage ligérien.

16 h 30 – Remise des prix du concours photographique « Les ponts de Loire dans tous leurs états »

17 h 00 – Pot de clôture Pour s’inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBBU7riZE-NsQh4jtzF3qhLBXtr1u9GFl3tDCggRglikVHJA/viewform

