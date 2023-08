Exposition sur la vigne – Journées européennes du Patrimoine Abbaye de Saint-Ferme Saint-Ferme, 15 septembre 2023, Saint-Ferme.

Saint-Ferme,Gironde

Terres de vignes, l’Entre-deux-Mers est très touché par des épisodes climatiques successifs. Le paysage de la vigne nous accompagne tous les jours avec ses couleurs, ses formes, son graphisme, aussi bien le vivant que l’outil ou le bâti. La commune de Saint-Ferme a voulu parler de la vigne à travers l’art, une manière de rendre hommage aux vignerons. Les salles de l’abbaye vont recevoir des artistes, photographes, peintres, etc..

2023-09-15 fin : 2023-09-17 18:30:00. EUR.

Abbaye de Saint-Ferme Lieu-dit Le Bourg

Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A land of vines, Entre-deux-Mers has been severely affected by successive climatic episodes. The vineyard landscape accompanies us every day, with its colors, shapes and graphics, whether it’s a living thing, a tool or a building. The commune of Saint-Ferme wanted to talk about vines through art, as a way of paying tribute to winegrowers. Artists, photographers, painters and others will be exhibiting in the abbey’s rooms.

Tierra de viñedos, la región de Entre-deux-Mers se ha visto gravemente afectada por sucesivos episodios climáticos. El paisaje vitícola nos acompaña cada día, con sus colores, sus formas, sus grafismos, sus herramientas y sus edificios. El municipio de Saint-Ferme ha querido hablar de la vid a través del arte, como forma de rendir homenaje a los viticultores. Artistas, fotógrafos, pintores y otros expondrán en las salas de la abadía.

Als Weinanbaugebiet ist das Entre-deux-Mers stark von aufeinanderfolgenden Klimaepisoden betroffen. Die Landschaft der Weinberge begleitet uns jeden Tag mit ihren Farben, Formen und Grafiken, sowohl das Lebendige als auch das Werkzeug oder die Gebäude. Die Gemeinde Saint-Ferme wollte mithilfe der Kunst über die Weinberge sprechen, eine Art, die Winzer zu ehren. In den Räumen der Abtei werden Künstler, Fotografen, Maler usw. zu Gast sein.

