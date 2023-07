Visite commentée d’un site abbatial Abbaye de Saint-Benoît Saint-Benoît Catégories d’Évènement: Saint-Benoît

Vienne Visite commentée d’un site abbatial Abbaye de Saint-Benoît Saint-Benoît, 16 septembre 2023, Saint-Benoît. Visite commentée d’un site abbatial 16 et 17 septembre Abbaye de Saint-Benoît Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à 20 personnes par groupe. Participez à des visites libres et commentées du dortoir des moines, de la salle capitulaire, du prieuré et du jardin d’images. Profitez de l’exposition dans l’abbaye, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Abbaye de Saint-Benoît 11 rue Paul Gauvin, 86280 Saint-Benoît Saint-Benoît 86280 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 47 44 53 https://www.ville-saint-benoit.fr Ancienne abbatiale du XIIe siècle réaménagée en salle d’exposition et d’expression culturelle. Parking à proximité, proche arrêt de bus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T09:30:00+02:00

