Visite guidée de cette abbaye Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h00 Abbaye de Sablonceaux Gratuit. Sur inscription. Durée : 1h30. Rendez-vous : sur le parking de l’église abbatiale. Nombre de participants : Maximum 30 personnes, minimum 2 personnes.

Fondée au XIIe siècle, l’abbaye de Sablonceaux a traversé une histoire tumultueuse, marquée par des événements tels que la guerre de Cent Ans, la Révolution et les guerres de Religion. L’abbaye et son église, classées au titre des Monuments historiques, forment un véritable joyau architectural en pierre, offrant un voyage à travers les siècles passés.

Cette visite s’adresse à toute la famille. Les chiens ne sont pas autorisés à l’intérieur de l’église. En cas de conditions météorologiques très défavorables ou d’alerte orange, la visite sera annulée. Les participants seront prévenus 1 heure à l’avance.

Fondée en 1136 par Geoffroy de Lauroux, envoyé par Saint-Bernard de Clairvaux et grâce à une donation du duc d'Aquitaine, l'Abbaye de Sablonceaux fut un lieu spirituel éminent de la Saintonge romane. Fièrement dressée au cœur de la campagne saintongeaise, l'Abbaye de Sablonceaux témoigne de ses 900 ans d'histoire et, malgré maintes vicissitudes, a retrouvé depuis plus de 30 ans une vie spirituelle et culturelle magnifique. Elle offre un remarquable éventail d'architectures, allant du XIIe au XVIIIe siècle.

