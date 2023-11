YARON HERMAN Solo « Alma » Abbaye de Royaumont – Réfectoire des Moines Asnières-sur-Oise, 26 novembre 2023, Asnières-sur-Oise.

Après dix albums, YARON HERMAN, dont le festival est à l’écoute depuis très longtemps, se livre à l’exercice du solo pour nous faire entendre sa danse intérieure, son âme, avec ce nouvel opus Alma paru en octobre 2022 sur le label Naïve..

After ten albums, YARON HERMAN, whose festival has been a favorite for a very long time, takes on the solo exercise to let us hear his inner dance, his soul, with this new opus, Alma, released in October 2022 on the Nai?ve label.

Después de diez álbumes, YARON HERMAN, cuyo festival le gusta desde hace mucho tiempo, se lanza en solitario para hacernos escuchar su danza interior, su alma, con esta nueva obra, Alma, que saldrá en octubre de 2022 en el sello Naišve.

Nach zehn Alben wendet sich YARON HERMAN, dessen Festival schon sehr lange läuft, dem Solo zu, um uns seinen inneren Tanz, seine Seele hören zu lassen.

