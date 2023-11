LA GRANDE TABLE – Création Abbaye de Royaumont – Réfectoire des Moines Asnières-sur-Oise, 25 novembre 2023, Asnières-sur-Oise.

Asnières-sur-Oise,Val-d’Oise

Pour cette nouvelle édition de LA GRANDE TABLE, JOCE MIENNIEL est entouré de trois musiciennes qui évoluent à la fois sur la scène de la musique classique et improvisée, pour une soirée hors du commun..

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 22:15:00. EUR.

Abbaye de Royaumont – Réfectoire des Moines Abbaye de Royaumont

Asnières-sur-Oise 95270 Val-d’Oise Île-de-France



For this new edition of LA GRANDE TABLE, JOCE MIENNIEL is surrounded by three musicians who play both classical and improvised music, for an evening out of the ordinary.

Para esta última edición de LA GRANDE TABLE, JOCE MIENNIEL se rodea de tres músicos que tocan tanto música clásica como improvisada, para una velada fuera de lo común.

Für diese neue Ausgabe von LA GRANDE TABLE ist JOCE MIENNIEL von drei Musikerinnen umgeben, die sich sowohl in der klassischen als auch in der improvisierten Musikszene bewegen, um einen außergewöhnlichen Abend zu gestalten.

