Val-d'Oise Colloque « Nourrir les Franciliens, de la grande culture à la transition agroécologique (18-21e siècle) » abbaye de Royaumont Les Tilleuls, 8 décembre 2023, Les Tilleuls. Colloque « Nourrir les Franciliens, de la grande culture à la transition agroécologique (18-21e siècle) » 8 et 9 décembre abbaye de Royaumont Gratuit sur inscription – places limitées L’agglomération Roissy Pays de France organise un colloque autour de l’agriculture dans le Pays de France. Territoire longtemps considéré comme le « grenier à blé » de Paris, le Pays de France dispose encore aujourd’hui de nombreuses terres agricoles étroitement liées à la société actuelle et au développement durable. Découvrez « Nourrir les Franciliens, de la culture à la transition agroécologique (18-21e siècle) » à l’abbaye de Royaumont les 8 et 9 décembre 2023 en compagnie de chercheurs, professionnels et acteurs publics de l’Ile-de-France. La programmation complète est disponible sur le site internet de l’agglomération.

Pour tout renseignement, contactez colloque.agriculture@roissypaysdefrance.fr

